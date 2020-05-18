Диетолог оценила пользу грецкого ореха для здоровья

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Диетолог, кандидат медицинских наук, член ФМБА России профессор Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах грецкого ореха.
Диетолог оценила пользу грецкого ореха для здоровья
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В беседе с Newinform она отметила, что грецкий орех является одним из продуктов растительного происхождения, необходимых для поддержания активности головного мозга и работы организма.

«Грецкий орех богат составом минеральных веществ, таких как цинк, железо, магний, кальций, калий. Немало йода содержится, особенно в молодом грецком орехе, а также жирорастворимых витаминов A, D, E, K. Ещё он имеет в составе полезные ненасыщенные жирные кислоты, не только создающие и поддерживающие липидную мантию каждой клетки, но и помогающие продуцировать стероидный гормон и восполнять ресурсы головного мозга», — отметила специалист.

Она добавила, что грецкий орех требует обязательной подготовки перед употреблением: чтобы получить из ореха все питательные вещества, его необходимо замачивать на ночь холодной водой.

Ранее врач-диетолог, генеральный директор Клиники эстетической медицины Наталья Григорьева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировала противовирусные свойства чеснока.

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