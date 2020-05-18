Врач оценил идею массового тестирования на иммунитет к коронавирусу

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус прокомментировал идею массового тестирования москвичей на антитела к коронавирусу.

По его словам, тестирование позволяет выявить не только само заболевание, но и его стадию.

«Иммуноферментный метод можно не только использовать для диагностики заболевания, но и для оценки иммунитета к нему у населения города. Мы уже сейчас можем делать полмиллиона тестов в неделю и дальше будем наращивать их количество. Пусть это не покажется фантастикой. Работая с ВИЧ-инфекцией, мы проводим по 5,5 млн исследований в год», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Алексей Мазус добавил, что на основе тестирования планируется создать карту иммунитета города, с помощью которой можно будет прогнозировать дальнейший ход эпидемии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 15 мая будут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу.

Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.