СК проверяет жалобу врачей в Белгородской области на отсутствие выплат
- РИА Новости
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлено обращение врачей скорой медицинской помощи Алексеевского городского округа к президенту России. По словам медиков не все получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом, а региональное правительство ситуацию не исправило», — сообщили в СК.
Доводы медиков будут изучены, медперсонал опрашивается.
16 мая стало известно, что Следственный комитет России организовал проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проверки в том числе начались в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.
Также на портале госуслуг появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.