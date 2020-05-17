СК проверяет жалобу врачей в Белгородской области на отсутствие выплат

В Белгородской области Следственный комитет начал проверку жалоб на отсутствие выплат денежных компенсаций медработникам, которые работают с больными коронавирусом.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлено обращение врачей скорой медицинской помощи Алексеевского городского округа к президенту России. По словам медиков не все получили обещанные выплаты за работу с коронавирусом, а региональное правительство ситуацию не исправило», — сообщили в СК.

Доводы медиков будут изучены, медперсонал опрашивается.

16 мая стало известно, что Следственный комитет России организовал проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Проверки в том числе начались в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.

Также на портале госуслуг появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.