На «Госуслугах» появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

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На портале госуслуг появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.
На «Госуслугах» появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минкомсвязи.

«Предусмотреть раздел для обращений медиков поручил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с членами правительства 15 мая 2020 года», — отметили там.

16 мая стало известно, что Следственный комитет России организовал проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Проверки в том числе начались в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.

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