СК рассказал о проверках сведений о невыплатах медикам в регионах

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Следственный комитет России организовал проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.
СК рассказал о проверках сведений о невыплатах медикам в регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «в рамках доследственных проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении в полном объёме денежных компенсаций медицинскими работниками, изучают финансовую и иную документацию, касающуюся порядка начисления денежных средств, опрашивают должностных лиц, ответственных за производство выплат».

В ведомстве добавили, что продолжают непрерывный мониторинг информационного пространства и при появления сведений о возможном нарушении прав медработников незамедлительно будут принимать соответствующие меры.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с COVID-19.

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