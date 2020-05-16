СК рассказал о проверках сведений о невыплатах медикам в регионах
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что «в рамках доследственных проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении в полном объёме денежных компенсаций медицинскими работниками, изучают финансовую и иную документацию, касающуюся порядка начисления денежных средств, опрашивают должностных лиц, ответственных за производство выплат».
В ведомстве добавили, что продолжают непрерывный мониторинг информационного пространства и при появления сведений о возможном нарушении прав медработников незамедлительно будут принимать соответствующие меры.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с COVID-19.