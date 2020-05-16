СК опубликовал видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма

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Следственный комитет России опубликовал видео обысков у фигурантов дела о реабилитации нацизма, которые разместили фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».
СК опубликовал видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма
  • © Следственный комитет РФ

На кадрах также видно, что подозреваемых допрашивают. Двое из них раскаялись в содеянном.

«Решил пошутить, пошутил неудачно», — прокомментировал свои действия Даниил Симонов из Перми.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет назвал четырёх подозреваемых в реабилитации нацизма. Среди фигурантов есть жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

15 мая следователи установили круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии.

14 мая Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, подчеркнули в СК.

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