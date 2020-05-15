Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

Следователи установили круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы», — сказала она.

По её словам, к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном иностранцы. Вместе с тем среди подозреваемых более десяти граждан, проживающих в разных регионах России.

Следствие считает, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам публикации фото Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».