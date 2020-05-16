Следователи допрашивают фигурантов дела о фотографиях нацистов

Следственный комитет назвал четырёх подозреваемых в реабилитации нацизма, которые разместили фотографии нацистов на сайтах «Бессмертного полка». Среди фигурантов есть жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

«В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска», — заявили в СК.

В отношении этих людей возбуждены уголовные дела. В их домах проводятся обыски, подозреваемых допрашивают следователи.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники даёт следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — отметили в ведомстве.

Кроме того, установлено, что Круглов раньше уже привлекался к уголовной ответственности за «преступления экстремистской и общеуголовной направленности»: в 2017 году — за преступление экстремистского характера, в 2018-м — за кражу.

Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане других государств, подчеркнули в СК. В частности, это граждане Украины и Эстонии.

15 мая следователи установили круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии.

14 мая Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, подчеркнули в СК.