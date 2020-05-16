СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске

Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.

«16 мая в сети интернет появилось видеообращение, которое записали работники скорой медицинской помощи города Иркутска. Медперсонал пожаловался на невыплату доплат за работу в условиях пандемии COVID-19», — сообщили в СК.

Следователи начали проверку, опрашиваются медработники.

15 мая президент России Владимир Путин дал поручение правительству вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава государства раскритиковал задержки с выплатой, отметив, что «работа закипела» только после его критики.

По его данным на 9 мая, выплаты были осуществлены в 56 субъектах Федерации, на руки их получили 56 тыс. человек — меньше половины из числа тех, кому они были начислены.