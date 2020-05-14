В Госдуме осудили статью Bloomberg о коронавирусе в России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.
В Госдуме осудили статью Bloomberg о коронавирусе в России
  • АГН «Москва»

По мнению Морозова, американские СМИ «в попытках оправдаться перед гражданами Соединённых Штатов пытаются выдумать обвинения в адрес России и Китая» в том, что страны якобы скрывают какую-то информацию и распространяют фейки.

«США таким образом хотят показать гражданам, что у них ситуация не хуже, чем в других странах. Тем не менее этот путь совершенно неконструктивный. Мы бы хотели с парламентского угла призвать наших американских партнёров образумиться и выстраивать информационную повестку на конструктивной основе», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.

В статье утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США», но «медицинским экспертам не даёт покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить