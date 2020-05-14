В Госдуме осудили статью Bloomberg о коронавирусе в России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.

По мнению Морозова, американские СМИ «в попытках оправдаться перед гражданами Соединённых Штатов пытаются выдумать обвинения в адрес России и Китая» в том, что страны якобы скрывают какую-то информацию и распространяют фейки.

«США таким образом хотят показать гражданам, что у них ситуация не хуже, чем в других странах. Тем не менее этот путь совершенно неконструктивный. Мы бы хотели с парламентского угла призвать наших американских партнёров образумиться и выстраивать информационную повестку на конструктивной основе», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.

В статье утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США», но «медицинским экспертам не даёт покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».