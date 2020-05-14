Диетолог оценила рост популярности кофе в России

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Диетолог, нутрициолог Елена Соломатина оценила рост популярности кофе в России.
Диетолог оценила рост популярности кофе в России
  • Pixabay

«Кофе сейчас реабилитировали. Одно время этот напиток считали вредным, особенно для тех, кто страдает заболеваниями сердца. Говорили о том, что кофе приводит к повышению давления, чрезмерно возбуждает нервную систему, приводит к атеросклерозу», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, всё дело в том, что при употреблении кофе важно его качество и количество.

Как пояснила Соломатина, количество варьируется индивидуально, но есть некоторая «средняя температура по больнице», и это до четырёх чашек в день — для практически здорового человека.

Ранее сообщалось, что, по данным Российской ассоциации производителей чая и кофе, потребление кофе в 2019 году составило 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.

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