Эксперт оценил рекомендацию отменить общие перемены в школах

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Директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов оценил рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен в школах после выхода из режима ограничительных мер.
Эксперт оценил рекомендацию отменить общие перемены в школах
  • РИА Новости

«Как один из вариантов — проводить перемены в разное время. Распределять таким образом, чтобы дети в большой скученности не оказались», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, сделать какие-то перемены активными и проводить их в спортзале — тоже очень хорошо и вполне допустимо.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах.

Отмечается, что должно быть исключено общение обучающихся «из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок».

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе со «Взглядом» прокомментировал перенос сроков Единого государственного экзамена.

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