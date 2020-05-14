Эксперт оценил рекомендацию отменить общие перемены в школах

Директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов оценил рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен в школах после выхода из режима ограничительных мер.

«Как один из вариантов — проводить перемены в разное время. Распределять таким образом, чтобы дети в большой скученности не оказались», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, сделать какие-то перемены активными и проводить их в спортзале — тоже очень хорошо и вполне допустимо.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах.

Отмечается, что должно быть исключено общение обучающихся «из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок».

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе со «Взглядом» прокомментировал перенос сроков Единого государственного экзамена.