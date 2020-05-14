Эксперт оценил рекомендацию отменить общие перемены в школах
- РИА Новости
«Как один из вариантов — проводить перемены в разное время. Распределять таким образом, чтобы дети в большой скученности не оказались», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, сделать какие-то перемены активными и проводить их в спортзале — тоже очень хорошо и вполне допустимо.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах.
Отмечается, что должно быть исключено общение обучающихся «из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок».
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе со «Взглядом» прокомментировал перенос сроков Единого государственного экзамена.