Заслуженный учитель России прокомментировал перенос сроков ЕГЭ

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал перенос сроков Единого государственного экзамена.

«Естественно, ребята были готовы к тому, что экзамены могут быть в мае, июне и даже в августе. В этой ситуации нам повезло, потому что мы за три четверти все программы прошли, в отличие от немцев, которые ушли на самоизоляцию в декабре, в связи с чем оставили всех на второй год», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, дети готовились к экзаменам в течение всей четвёртой четверти в дистанционном режиме. Консультации будут давать и дальше, и школьники подготовятся ещё лучше, отметил Ямбург.

Как добавил эксперт, для этих ребят важны уже не каникулы, а поступление в вуз и будущая специальность.

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