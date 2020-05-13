Минпросвещения решило отменить ОГЭ для девятиклассников

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Девятиклассникам отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике.
Минпросвещения решило отменить ОГЭ для девятиклассников
  • РИА Новости

«Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минпросвещения.

Как стало известно, что Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко, во время экзаменов учеников планируют рассадить «зигзагообразным» способом. Кроме того, у всех учащихся при входе в пункт проведения экзамена будут измерять температуру.

При этом школьники будут обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Глушко добавил, что также рекомендуется проводить обеззараживающие мероприятия в помещениях, где будут проходить экзамены.

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