В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
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- РИА Новости
«Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к организации выпускных экзаменов для школьников», — приводит его слова сайт kp.ru.
По словам замглавы министерства, во время экзаменов учеников планируют рассадить «зигзагообразным» способом. Кроме того, у всех учащихся при входе в пункт проведения экзамена будут измерять температуру.
При этом школьники будут обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Глушко добавил, что также рекомендуется проводить обеззараживающие мероприятия в помещениях, где будут проходить экзамены.
Замминистра уточнил, что возможное решение о переносе Единого государственного экзамена может быть рассмотрено после 12 мая.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ планируется начать 8 июня.
Также в ведомстве не исключили, что при наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановке возможна отмена ОГЭ, но пока нет оснований для этого.