В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к организации выпускных экзаменов для школьников», — приводит его слова сайт kp.ru.

По словам замглавы министерства, во время экзаменов учеников планируют рассадить «зигзагообразным» способом. Кроме того, у всех учащихся при входе в пункт проведения экзамена будут измерять температуру.

При этом школьники будут обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Глушко добавил, что также рекомендуется проводить обеззараживающие мероприятия в помещениях, где будут проходить экзамены.

Замминистра уточнил, что возможное решение о переносе Единого государственного экзамена может быть рассмотрено после 12 мая.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ планируется начать 8 июня.

Также в ведомстве не исключили, что при наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановке возможна отмена ОГЭ, но пока нет оснований для этого.