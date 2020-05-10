В Минпросвещения рассказали о ситуации с ОГЭ и ЕГЭ

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Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил о ситуации с проведением в России Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса. 
В Минпросвещения рассказали о ситуации с ОГЭ и ЕГЭ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как передаёт сайт kp.ru, министерство рассматривает разные варианты развития ситуации, при наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановке возможна отмена ОГЭ. Отмечается, что в настоящее время нет оснований полагать, что это произойдёт.

При этом ЕГЭ, как ожидается, начнётся 8 июня, решения о переносе даты проведения экзамена нет. 

«Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации», — добавил Глушко.

Также замминистра сообщил, что новый учебный год в школах планируют начать 1 сентября в очном формате.

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