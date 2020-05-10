В Минпросвещения рассказали о ситуации с ОГЭ и ЕГЭ
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- РИА Новости
Как передаёт сайт kp.ru, министерство рассматривает разные варианты развития ситуации, при наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановке возможна отмена ОГЭ. Отмечается, что в настоящее время нет оснований полагать, что это произойдёт.
При этом ЕГЭ, как ожидается, начнётся 8 июня, решения о переносе даты проведения экзамена нет.
«Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации», — добавил Глушко.
Также замминистра сообщил, что новый учебный год в школах планируют начать 1 сентября в очном формате.