Новый учебный год в школах планируют начать 1 сентября в очном формате

Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что новый учебный год начнётся 1 сентября 2020 года в очном формате.

Отмечается, что российские школы не будут переводить на дистанционное обучение после окончания пандемии.

Замминистра отметил, что живое общение с учителем и другими учениками «невозможно заменить ничем и никогда».

«Я уверен, что это не произойдёт при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с 1 сентября», — приводит его слова сайт kp.ru.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.