Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах

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Общие перемены в школах после выхода из режима ограничительных мер необходимо отменить. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — говорится в документе.

Ведомство рекомендовало также изменить время начала первого урока для разных классов с целью максимального ограничения контактов учащихся.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции

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