Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах

Общие перемены в школах после выхода из режима ограничительных мер необходимо отменить. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — говорится в документе.

Ведомство рекомендовало также изменить время начала первого урока для разных классов с целью максимального ограничения контактов учащихся.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции