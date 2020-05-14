Роспотребнадзор рекомендовал отменить общие перемены в школах
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — говорится в документе.
Ведомство рекомендовало также изменить время начала первого урока для разных классов с целью максимального ограничения контактов учащихся.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции