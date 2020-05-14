Трансфузиолог рассказал о процедуре переливания плазмы
- РИА Новости
«К процедуре переливания пациенту стационара специально готовиться не нужно. Она такая же, как любое лечение, и занимает около часа. При этом в целом медицинская подготовка к трансфузии — это определённый процесс», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, это установление группы крови, ряд процедур с компонентом крови, проведение биологической пробы. Дополнительно обеспечивается безопасность трансфузии.
Как отметил Буланов, плазма — это стандартное лечебное средство, которое широко используется в медицине не один десяток лет.
«В лечении новой коронавирусной инфекции плазма применяется так же, как и в лечении многих других вирусных заболеваний. В плазме есть все белки, которые содержатся в крови человека. И одни из представителей плазменных белков — антитела», — сообщил он.
Буланов пояснил, что для этого отбирают доноров, кровь которых содержит активированные антитела к возбудителю COVID-19.
Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.