Трансфузиолог рассказал о процедуре переливания плазмы

Главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов рассказал о процедуре переливания плазмы.

«К процедуре переливания пациенту стационара специально готовиться не нужно. Она такая же, как любое лечение, и занимает около часа. При этом в целом медицинская подготовка к трансфузии — это определённый процесс», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, это установление группы крови, ряд процедур с компонентом крови, проведение биологической пробы. Дополнительно обеспечивается безопасность трансфузии.

Как отметил Буланов, плазма — это стандартное лечебное средство, которое широко используется в медицине не один десяток лет.

«В лечении новой коронавирусной инфекции плазма применяется так же, как и в лечении многих других вирусных заболеваний. В плазме есть все белки, которые содержатся в крови человека. И одни из представителей плазменных белков — антитела», — сообщил он.

Буланов пояснил, что для этого отбирают доноров, кровь которых содержит активированные антитела к возбудителю COVID-19.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.