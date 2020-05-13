В Минкомсвязи объяснили сбои портала подачи заявок на выплаты на детей

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Временные сбои в работе сервиса госуслуг, запущенного для приёма заявок на получение единовременных пособий на детей в размере 10 тыс. рублей, связаны с рекордным числом поступивших обращений. К настоящему времени работа портала стабилизируется за счёт введения дополнительных мощностей, заявили в Минкомсвязи России.
В Минкомсвязи объяснили сбои портала подачи заявок на выплаты на детей
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«За 20 часов работы формы через портал направлено более 2 млн электронных заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детей. Нагрузка на портал превысила в десять раз средние показатели за апрель», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

В Минкомсвязи подчеркнули, что такой объём обращений стал рекордным за всё время существования портала госуслуг.

Там также отметили, что каждую минуту на портале оформляется более 2 тыс. заявлений по выплатам на детей. 

«В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено», — добавили в министерстве.

11 мая президент России Владимир Путин поручил с 1 июня произвести выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с трёх до 15 лет включительно.

На следующий день Минкомсвязи запустило сервис для оформления данной единовременной выплаты на сайте госуслуг, на который в первый день работы поступило более 500 тыс. заявок.

13 мая Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим числом обращений на выплаты на детей в первый день.

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