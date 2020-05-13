Путин: «Госуслуги» не справились с объёмом заявок на выплаты на детей

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Президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.
Путин: «Госуслуги» не справились с объёмом заявок на выплаты на детей
  • РИА Новости

«На следующий день (после объявления о выплатах) свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений», — сказал Путин.

11 мая Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с трёх до 15 лет включительно

Позднее правительство утвердило выплаты для семей с детьми.

Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей.

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