Путин: «Госуслуги» не справились с объёмом заявок на выплаты на детей

Президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.

«На следующий день (после объявления о выплатах) свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений», — сказал Путин.

11 мая Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с трёх до 15 лет включительно.

Позднее правительство утвердило выплаты для семей с детьми.

Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей.