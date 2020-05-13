Путин: «Госуслуги» не справились с объёмом заявок на выплаты на детей
- РИА Новости
«На следующий день (после объявления о выплатах) свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений», — сказал Путин.
11 мая Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с трёх до 15 лет включительно.
Позднее правительство утвердило выплаты для семей с детьми.
Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей.