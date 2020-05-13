При пожаре в больнице Святого Георгия пострадал врач
- РИА Новости
«В ходе пожара один из врачей отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет», — приводит РИА Новости сообщение администрации учреждения.
В результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая погибли пять человек.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание — загорелся один из аппаратов ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В настоящее время больница Святого Георгия восстановила работу после пожара.
Семьям погибших при пожаре выплатят по миллиону рублей.