Семьям погибших при пожаре в Петербурге выплатят по миллиону рублей
- РИА Новости
«Всем родственникам будет оказана материальная помощь и вообще помощь любая. (Губернатор) Александр Дмитриевич Беглов уже сегодня подписал проект постановления о выплате родственникам 1 млн рублей», — приводит ТАСС слова Эргашева.
В результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание — загорелся один из аппаратов ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В настоящее время больница Святого Георгия восстановила работу после пожара.