Семьям погибших при пожаре в Петербурге выплатят по миллиону рублей

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Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что власти города выплатят по миллиону рублей семьям пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.
Семьям погибших при пожаре в Петербурге выплатят по миллиону рублей
  • РИА Новости

«Всем родственникам будет оказана материальная помощь и вообще помощь любая. (Губернатор) Александр Дмитриевич Беглов уже сегодня подписал проект постановления о выплате родственникам 1 млн рублей», — приводит ТАСС слова Эргашева.

В результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание — загорелся один из аппаратов ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В настоящее время больница Святого Георгия восстановила работу после пожара.

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