Больница Святого Георгия восстановила работу после пожара

Короткая ссылка
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в реанимационном отделении произошёл пожар, полностью восстановила свою работу.
Больница Святого Георгия восстановила работу после пожара
  • РИА Новости

«Да, всё организовано для полноценной работы с 18:00 мск», — приводит ТАСС слова главврача стационара Валерия Стрижелецкого.

В результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить