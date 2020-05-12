Больница Святого Георгия восстановила работу после пожара
- РИА Новости
«Да, всё организовано для полноценной работы с 18:00 мск», — приводит ТАСС слова главврача стационара Валерия Стрижелецкого.
В результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.