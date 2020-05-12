Фельдшер из Южно-Сахалинска оценила ситуацию с COVID-19

Фельдшер городской поликлиники Южно-Сахалинска Дарья Иванова оценила ситуацию с COVID-19.

«Нужно дождаться пика болезни. Но поражает ситуация в городе. За три часа я увидела только пять человек в маске, а остальные наслаждались прогулкой в парках и по окрестностям города без защиты», — заявила она в беседе с ИА PrimaMedia.

По её мнению, пик наступит в середине июня, и тогда пандемия пойдёт на спад.

Иванова также рассказала, что из-за усиленного ритма работы медикам тяжело физически и эмоционально, но они не падают духом.

«Само выражение «опускать руки» — это не про медработников», — добавила она.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.