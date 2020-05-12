Врач рассказала о содержащих необходимые витамины продуктах

Врач Лариса Алексеева дала рекомендации по употреблению продуктов, содержащих необходимые для поддержания здоровья витамины.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что содержание витаминов в свежих фруктах и овощах, которые долго хранились на складах, уменьшается.

«Витамины во всех свежих овощах и фруктах сейчас содержатся только на 10%. Они уже полежали и потеряли витамины за время хранения. Сейчас фруктов сезонных нет, а цитрусовые уже совершенно выжатые. Апельсины, мандарины и яблоки сейчас несезонные. То есть у нас в России не сезон, а где-то он может быть, но сейчас привозить откуда-то сложно», — пояснила Лариса Алексеева.

По мнению специалиста, витамины можно получить, употребляя замороженные овощи: брокколи, цветная капуста и зелёная стручковая фасоль содержат необходимые витамины группы В и антиоксиданты.

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