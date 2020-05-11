Путин заявил о беспрецедентном характере новых мер поддержки
- РИА Новости
«Прежде всего сейчас обращаюсь к членам правительства, но и не только, к регионам тоже… Предложенные мной меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный масштабный характер», — сказал он.
Президент считает, что никогда «в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики».
«Не припомню такого даже в сложные 2008—2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов», — добавил он.
Выступая в ходе совещания Путин заявил о решении принять новый пакет мер по поддержке граждан и экономики.
В частности, он сообщил, что с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка начиная с трёх лет и до наступления 16 лет.
Глава государства предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог за 2019 год.
Президент также поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.