Путин заявил о беспрецедентном характере новых мер поддержки

Меры по поддержке экономики и граждан России носят беспрецедентный характер. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в завершение совещания по поводу коронавирусной инфекции.

«Прежде всего сейчас обращаюсь к членам правительства, но и не только, к регионам тоже… Предложенные мной меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный масштабный характер», — сказал он.

Президент считает, что никогда «в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики».

«Не припомню такого даже в сложные 2008—2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов», — добавил он.

Выступая в ходе совещания Путин заявил о решении принять новый пакет мер по поддержке граждан и экономики.

В частности, он сообщил, что с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка начиная с трёх лет и до наступления 16 лет.

Глава государства предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог за 2019 год.

Президент также поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.