Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.

Как напомнил президент, в прошлом году в четырёх регионах страны (в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях) самозанятые граждане, а это люди, которые в том числе «оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями» получили «возможность официально оформить свою деятельность, выйти из «серой зоны» и платить налог от дохода.

По его словам, такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тыс. человек.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме», — сказал он.

В ходе совещания президент отметил, что было принято решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики России.

RT вёл прямую трансляцию.