Путин поручил проследить за медпомощью хронически больным пациентам

Российский президент Владимир Путин поручил Минздраву и Росздравнадзору проследить за тем, чтобы больные хроническими заболеваниями в стране имели доступ к медицинской помощи.

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РИА Новости