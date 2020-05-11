Путин поручил проследить за медпомощью хронически больным пациентам

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Российский президент Владимир Путин поручил Минздраву и Росздравнадзору проследить за тем, чтобы больные хроническими заболеваниями в стране имели доступ к медицинской помощи.
Путин поручил проследить за медпомощью хронически больным пациентам
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Ведомствам поручено «осуществлять мониторинг (контроль) доступности медицинской помощи больным хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими».

Речь также идёт об обеспечении необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Ранее Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета по противодействию коронавирусу подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с распространением инфекции.

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