Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета по противодействию коронавирусу подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с распространением инфекции.
Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства поручил определить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены, а также «последовательность действий при такой отмене с учётом региональных особенностей».

Доклад нужно предоставить до 12 мая, далее — ежемесячно.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса. Скончались 2009 человек, полностью выздоровели 39 801 человек.

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