Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в России
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства поручил определить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены, а также «последовательность действий при такой отмене с учётом региональных особенностей».
Доклад нужно предоставить до 12 мая, далее — ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая коронавируса. Скончались 2009 человек, полностью выздоровели 39 801 человек.