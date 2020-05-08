В Совфеде прокомментировали возможность переноса ЕГЭ на август

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT возможность переноса Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август из-за пандемии коронавируса.

«Безусловно, в первую очередь мы должны придерживаться рекомендаций специалистов. На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ», — отметила Гумерова.

По словам сенатора, сейчас должны рассматриваться все сценарии и алгоритмы, как действовать в такой ситуации.

«В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей», — заключила она.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что ведомство рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе-сентябре. По его словам, на июнь ориентироваться точно нельзя.