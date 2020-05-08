В Совфеде прокомментировали возможность переноса ЕГЭ на август

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT возможность переноса Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август из-за пандемии коронавируса.
В Совфеде прокомментировали возможность переноса ЕГЭ на август
  • РИА Новости

«Безусловно, в первую очередь мы должны придерживаться рекомендаций специалистов. На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ», — отметила Гумерова.

По словам сенатора, сейчас должны рассматриваться все сценарии и алгоритмы, как действовать в такой ситуации.

«В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей», — заключила она. 

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что ведомство рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе-сентябре. По его словам, на июнь ориентироваться точно нельзя. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить