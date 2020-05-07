В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с ЕГЭ

Замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов прокомментировал ситуацию с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что если перевести ЕГЭ в дистанционный формат, то ученики из разных регионов окажутся в неравном положении.

Самым оптимальным вариантом Чернышов считает перенос экзамена на самый поздний срок из возможных — на начало или середину августа.

«И потом быстро провести приёмную кампанию», — сказал он.

Со своей инициативой Чернышов обращался в Минпросвещения ещё в начале апреля.

В среду, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР) заместителем главы Рособрнадзора.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена именно к этому формату.