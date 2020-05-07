Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
- РИА Новости
Как напомнил специалист, большинство людей переносят COVID-19 в лёгкой форме и остаются дома.
«Где остальные 154 тыс. человек? Цифры не сходятся. О чём мы говорим? 23 тыс. — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие», — сказал он в программе на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».
По его словам, две-три недели назад (именно столько времени в среднем люди болеют COVID-19) в России было около 100 тыс. зараженных.
«Эти 100 тыс. — они выздоровели», — пояснил он.
Ранее, как пишет агентство, власти Москвы сообщили, что впервые с начала эпидемии за сутки в столице было выписано больше пациентов с коронавирусом, чем поступило за это же время.
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили низкий уровень смертности от COVID-19 в России.
По заявлению директора Центрального НИИ эпидемиологии ведомства академика РАН Василия Акимкина, такая статистика объясняется ранней диагностикой.