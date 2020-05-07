Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Короткая ссылка
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил врач Александр Мясников.
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
  • РИА Новости

Как напомнил специалист, большинство людей переносят COVID-19 в лёгкой форме и остаются дома.

«Где остальные 154 тыс. человек? Цифры не сходятся. О чём мы говорим? 23 тыс. — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие», — сказал он в программе на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

По его словам, две-три недели назад (именно столько времени в среднем люди болеют COVID-19) в России было около 100 тыс. зараженных.

«Эти 100 тыс. — они выздоровели», — пояснил он.

Ранее, как пишет агентство, власти Москвы сообщили, что впервые с начала эпидемии за сутки в столице было выписано больше пациентов с коронавирусом, чем поступило за это же время.

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили низкий уровень смертности от COVID-19 в России.

По заявлению директора Центрального НИИ эпидемиологии ведомства академика РАН Василия Акимкина, такая статистика объясняется ранней диагностикой

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить