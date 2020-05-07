Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил врач Александр Мясников.

Как напомнил специалист, большинство людей переносят COVID-19 в лёгкой форме и остаются дома.

«Где остальные 154 тыс. человек? Цифры не сходятся. О чём мы говорим? 23 тыс. — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие», — сказал он в программе на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

По его словам, две-три недели назад (именно столько времени в среднем люди болеют COVID-19) в России было около 100 тыс. зараженных.

«Эти 100 тыс. — они выздоровели», — пояснил он.

Ранее, как пишет агентство, власти Москвы сообщили, что впервые с начала эпидемии за сутки в столице было выписано больше пациентов с коронавирусом, чем поступило за это же время.

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили низкий уровень смертности от COVID-19 в России.

По заявлению директора Центрального НИИ эпидемиологии ведомства академика РАН Василия Акимкина, такая статистика объясняется ранней диагностикой.