В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники

Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Москве. Об этом сообщается на сайте московского Департамента здравоохранения.

«Сегодня утром в Городской клинической больнице №52 после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева», — говорится в сообщении.

Как отмечается, более месяца женщина провела на искусственной вентиляции лёгких, аппарате ЭКМО, однако спасти её не удалось.

Ранее сообщалось, что в Пензе от пневмонии умерла фельдшер станции скорой медицинской помощи.