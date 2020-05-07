В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники
- Reuters
«Сегодня утром в Городской клинической больнице №52 после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева», — говорится в сообщении.
Как отмечается, более месяца женщина провела на искусственной вентиляции лёгких, аппарате ЭКМО, однако спасти её не удалось.
Ранее сообщалось, что в Пензе от пневмонии умерла фельдшер станции скорой медицинской помощи.