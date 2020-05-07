В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники

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Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Москве. Об этом сообщается на сайте московского Департамента здравоохранения.
В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники
  • Reuters

«Сегодня утром в Городской клинической больнице №52 после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева», — говорится в сообщении.

Как отмечается, более месяца женщина провела на искусственной вентиляции лёгких, аппарате ЭКМО, однако спасти её не удалось.

Ранее сообщалось, что в Пензе от пневмонии умерла фельдшер станции скорой медицинской помощи.

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