В Пензе от пневмонии скончалась фельдшер станции скорой помощи

В Пензе от пневмонии скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи, сообщил губернатор региона Иван Белозерцев.

«Узнал о том, что ушла из жизни от пневмонии фельдшер станции скорой медицинской помощи. Погиб медицинский работник, это трагедия... Сегодня они на войне, на передовой», — написал губернатор Пензенской области на своей странице в Instagram.

Он выразил соболезнования семье врача и пообещал оказать им материальную помощь.

В то же время Белозерцев заявил, что на станциях скорой помощи и больницах региона будет проведена «масштабная проверка» относительно наличия у медиков индивидуальных средств защиты.

«Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю», — подчеркнул глава региона.

Ранее в Петербурге скончались четыре медицинских работника, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.