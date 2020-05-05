В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Тяжёлая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских работников Санкт-Петербурга. Скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Самуилович Манькович», — указано в сообщении.
Также скончалась медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова.
Кроме того, в сообщении говорится о смерти двух санитарок Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена — Юлии Ясюлевич и Татьяны Канкиа.
25 апреля стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого, у которого был подтверждён коронавирус.