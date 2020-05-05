В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

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Петербургские власти сообщили о смерти ещё четырёх медицинских работников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Тяжёлая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских работников Санкт-Петербурга. Скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Самуилович Манькович», — указано в сообщении

Также скончалась медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова.

Кроме того, в сообщении говорится о смерти двух санитарок Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена — Юлии Ясюлевич и Татьяны Канкиа.

25 апреля стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого, у которого был подтверждён коронавирус. 

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