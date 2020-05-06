В Татарстане все медики будут работать в костюмах индивидуальной защиты

В Татарстане все медицинские работники будут работать в костюмах индивидуальной защиты. Соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы региона Лилию Галимову.

Решение о закупке принято из-за того, что в регионе ежедневно растёт количество носителей COVID-19 с бессимптомной формой болезни.

«Чаще всего риску инфицирования подвержены медицинские работники. Президент республики Рустам Минниханов считает важным обеспечить полную их защиту. Поэтому принято решение закупить костюмы индивидуальной защиты для всего медицинского персонала Татарстана», — пояснила Галимова.

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