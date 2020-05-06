В Татарстане все медики будут работать в костюмах индивидуальной защиты

Короткая ссылка
В Татарстане все медицинские работники будут работать в костюмах индивидуальной защиты. Соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов.
В Татарстане все медики будут работать в костюмах индивидуальной защиты
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы региона Лилию Галимову.

Решение о закупке принято из-за того, что в регионе ежедневно растёт количество носителей COVID-19 с бессимптомной формой болезни.

«Чаще всего риску инфицирования подвержены медицинские работники. Президент республики Рустам Минниханов считает важным обеспечить полную их защиту. Поэтому принято решение закупить костюмы индивидуальной защиты для всего медицинского персонала Татарстана», — пояснила Галимова.

Ранее URA.RU сообщало, что Минздрав Свердловской области закупил 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить