Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется
- РИА Новости
«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли участие Мишустина в совещании.
Как ожидается, в среду, 6 мая, Путин проведёт совещание, темой которого станет реализация решений по борьбе с коронавирусом.
Планируется также обсудить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.
30 апреля Мишустин сообщил, что заболел COVID-19. По словам его пресс-секретаря, премьер чувствует себя в целом нормально.
Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.