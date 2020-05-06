Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется

Участие премьер-министра Михаила Мишустина в совещании в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли участие Мишустина в совещании. Как ожидается, в среду, 6 мая, Путин проведёт совещание, темой которого станет реализация решений по борьбе с коронавирусом. Планируется также обсудить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. 30 апреля Мишустин сообщил, что заболел COVID-19. По словам его пресс-секретаря, премьер чувствует себя в целом нормально. Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.