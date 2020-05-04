Путин проведёт совещание по реализации мер по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
По его словам, на совещании обсудят в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, передаёт ТАСС.
«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал Песков.
В конце апреля Путин дал поручение правительству подготовить рекомендации относительно поэтапного выхода из режима ограничений, введённых из-за коронавируса.
Как отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко, нельзя отменять все меры в стране после достижения пика заболеваемости.
По его словам, нужна поэтапная система действий.