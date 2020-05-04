Путин проведёт совещание по реализации мер по борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин 6 мая проведёт совещание, посвящённое реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании обсудят в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, передаёт ТАСС.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал Песков.

В конце апреля Путин дал поручение правительству подготовить рекомендации относительно поэтапного выхода из режима ограничений, введённых из-за коронавируса.

Как отмечал министр здравоохранения Михаил Мурашко, нельзя отменять все меры в стране после достижения пика заболеваемости.

По его словам, нужна поэтапная система действий.