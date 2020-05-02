Мурашко дал рекомендации по снятию ограничений в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о недопустимости отмены всех ограничительных мер в стране после достижения пика заболеваемости. По его словам, необходима поэтапная система действий.

Об этом министр сказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«После пика заболеваемости сразу же отменять карантин нельзя. Эта процедура всё равно займёт определённое время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать ещё популяционный иммунитет», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, после выхода на плато нельзя говорить, что после этого сразу же «объявили праздник».

«Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъёма заболевания», — сказал Мурашко.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего выздоровели 15 013 человек, 1222 умерли.

За последние сутки в России выявили 9623 случая заражения.

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