Эксперт прокомментировала возможность отмены ОГЭ в 2020 году

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала возможность отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году для профилактики коронавируса.

Она назвала ряд факторов, указывающих на необходимость принятия такого решения.

«Для снижения нервного напряжения учителей, родителей и школьников, для снижения вероятных заражений коронавирусом... В этом году в режиме непредвиденной ситуации для нашего образования отмена ОГЭ видится как правильное и оптимальное решение, которое поддержат и родители, и учителя, и, конечно, сами дети», — считает председатель Национального родительского комитета.

При этом Волынец обратила внимание на то, что отмена ОГЭ может повлиять на процесс поступления школьников в колледжи и техникумы, где при зачислении учитываются результаты ОГЭ.

«Здесь (при поступлении в колледжи. — RT) нужно ориентироваться на итоговые оценки, которые выставляются по окончании девятого класса... Дети с наилучшими оценками смогут конкурировать за зачисление на бюджетные места», — объясняет эксперт.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в 2020 году ОГЭ может быть отменён. По словам министра, в случае отмены ОГЭ «аттестация пройдёт по текущим оценкам».