В Пермском крае провели более 54 тысяч тестов на COVID-19
- © Павел Кононов
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, в регионе достаточно тест-систем, а исследования доступны для всех, кому полагается тестирование.
Ранее сообщалось, что в Перми перепрофилировали ещё одно медицинское учреждение под лечение пациентов с COVID-19.
Издание progorod43 сообщало, что жителям Кировской области разрешили ездить на дачу.