В Пермском крае провели более 54 тысяч тестов на COVID-19

В лабораториях Пермского края провели более 54,3 тыс. исследований на коронавирус с начала пандемии.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в регионе достаточно тест-систем, а исследования доступны для всех, кому полагается тестирование.

Ранее сообщалось, что в Перми перепрофилировали ещё одно медицинское учреждение под лечение пациентов с COVID-19.

Издание progorod43 сообщало, что жителям Кировской области разрешили ездить на дачу.