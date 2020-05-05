В Пермском крае провели более 54 тысяч тестов на COVID-19

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В лабораториях Пермского края провели более 54,3 тыс. исследований на коронавирус с начала пандемии.
В Пермском крае провели более 54 тысяч тестов на COVID-19
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в регионе достаточно тест-систем, а исследования доступны для всех, кому полагается тестирование.

Ранее сообщалось, что в Перми перепрофилировали ещё одно медицинское учреждение под лечение пациентов с COVID-19.

Издание progorod43 сообщало, что жителям Кировской области разрешили ездить на дачу.

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