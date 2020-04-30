В ХМАО продлили режим самоизоляции до 11 мая

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В Ханты-Мансийском автономном округе продлили действие режима самоизоляции до 11 мая.
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 11 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Вместе с тем гражданам разрешили индивидуальные занятия спортом на улице по утрам и вечерам. Речь идёт только об упражнениях без использования уличного инвентаря.

Например, можно бегать, кататься на велосипеде, заниматься скандинавской ходьбой. Необходимо соблюдать дистанцию.

Также стало известно, что жителям Кировской области разрешили ездить на дачу, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.

Покинуть место проживания можно для следования до садового, огородного земельного участка, которым владеет гражданин либо его близкие родственники.

Ранее сообщалось, что в Коми с 1 мая введут масочный режим.

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