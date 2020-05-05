В Пермском крае запустили горячую линию для врачей

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В Пермском крае запустили горячую линию для врачей и медицинского персонала по вопросам трудовых отношений с руководством.
В Пермском крае запустили горячую линию для врачей
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на региональное Минсоцразвития.

Обращаться можно, если, к примеру, главврач снижает зарплату, отправляет в отпуск без содержания, вводит режим неполной занятости.

Ранее стало известно, что в Удмуртии запустили горячую линию психологической помощи для медработников.

«Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.

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