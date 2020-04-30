В Коми ввели карантин в больницах
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на видеообращение врио главы республики Владимира Уйбы.
Карантин для сотрудников больниц и мест с круглосуточным пребыванием людей предусматривает по 14 дней изоляции в лечебных учреждениях или в обсерваторе.
Также стало известно, что с 1 мая в двух евпаторийских санаториях развернут обсерваторы для приёма граждан с подозрением на COVID-19. Как передаёт РИА Новости Крым, об этом заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперштаба.
Со своей стороны, глава республики Сергей Аксёнов напомнил, что с 1 мая приезжающие на полуостров граждане без крымской прописки или собственного жилья на территории региона будут размещаться в обсерваторах на две недели.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлили режим повышенной готовности.