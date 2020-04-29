В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

В Челябинской области продлили до 11 мая режим повышенной готовности.

Об этом сообщает URA.RU.

«Здоровье жителей важнее, опасность распространения коронавируса сохраняется. Говорить об ослаблении режима рано», — заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге.

По его словам, в праздничные дни продолжится доставка продуктов и товаров первой необходимости одиноким пожилым людям. До конца апреля будут произведены социальные выплаты тем, кому они положены.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.