В Удмуртии запустили горячую линию психологической помощи для медработников

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В Удмуртии запустили горячую линию психологической помощи для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом.
В Удмуртии запустили горячую линию психологической помощи для медработников
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Консультациями занимаются сотрудники Республиканской академии управления.

«Тем, кто лечит, кто спасает, сейчас нередко тоже нужна скорая помощь — психологическая. Именно поэтому важна эта горячая линия. Я очень надеюсь, что она будет пользоваться спросом у наших медиков», — заявила советник главы Удмуртии по вопросам кадровой политики Ирина Макарычева.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области привлекли к ответственности десять нарушителей режима самоизоляции.

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