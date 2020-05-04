Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.
Ранее в Центробанке объяснили, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней в мае.
В конце апреля Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.