Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.

«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Ранее в Центробанке объяснили, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней в мае.

В конце апреля Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.