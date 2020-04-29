ЦБ дал объяснения по оплате кредитов во время нерабочих дней до 11 мая

В Центробанке объяснили, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая.

Как указывает регулятор, по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, обязательства переноситься не будут.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни c 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — говорится в заявлении.

При этом для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днём окончания срока считается 6 мая.

«Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днём окончания срока считается 12 мая», — добавили в ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.