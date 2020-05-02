Врач рассказал об особенностях бессимптомного течения коронавируса

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Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал об особенностях протекания заболевания.
Врач рассказал об особенностях бессимптомного течения коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Отмечается, что по словам Гусева, человек, у которого вызванная коронавирусом болезнь протекает без симптомов, является носителем инфекции не подозревая об этом.

Он добавил, что при бессимптомном носительстве, переход заболевания в тяжёлую форму может занять от нескольких дней до 4-6 часов.

Ранее главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи обнаружили ещё один симптом коронавируса — у большинства пациентов стационара наблюдаются высыпания на руках и животе.

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