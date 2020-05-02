Врач рассказал об особенностях бессимптомного течения коронавируса

Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал об особенностях протекания заболевания.

Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Отмечается, что по словам Гусева, человек, у которого вызванная коронавирусом болезнь протекает без симптомов, является носителем инфекции не подозревая об этом.

Он добавил, что при бессимптомном носительстве, переход заболевания в тяжёлую форму может занять от нескольких дней до 4-6 часов.

Ранее главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи обнаружили ещё один симптом коронавируса — у большинства пациентов стационара наблюдаются высыпания на руках и животе.